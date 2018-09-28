Didim Maratonu’na tropik fırtına engeli

Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonun 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği “Didim Maratonu” hafta sonunda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF kasırga nedeniyle amatör maçları iptal etti! Hafta sonu İzmir'e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir'de 29 ve 30 Eylül'de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız yarı maraton organizasyonu Meteoroloji 2. Bölge müdürlüğünün şiddetli fırtınanın saatte 100-120 kilometre hıza yaklaşarak tropik fırtınaya dönüşeceği uyarısı üzerine Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.”