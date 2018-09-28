SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yengesi Reza Zarrab’ın ağabeyini ihbar etti: Tüm mal varlıklarını yurtdışına kaçırdı
Didim Maratonu’na tropik fırtına engeli
Diğer Sporlar

Didim Maratonu’na tropik fırtına engeli

Aydın’da, 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Didim Maratonu, hafta sonunda beklenen tropik fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

28 Eylül 2018 18:33

Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonun 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği “Didim Maratonu” hafta sonunda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

28 Eylül 2018 TFF kasırga nedeniyle amatör maçları iptal etti! Hafta sonu İzmir'e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir'de 29 ve 30 Eylül'de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız yarı maraton organizasyonu Meteoroloji 2. Bölge müdürlüğünün şiddetli fırtınanın saatte 100-120 kilometre hıza yaklaşarak tropik fırtınaya dönüşeceği uyarısı üzerine Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Son güncelleme 18:34 | 28 Eylül 2018
didim maratonu fırtına
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
1
-
0
BB Erzurumspor
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor