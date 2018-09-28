CANLI YAYIN: Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle! Bein Sports canlı yayın…

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta Galatasaray Erzurumspor maçı ile başlıyor. Yakın zamanda teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Erzurumspor güçlü rakibi karşısında kazanarak sürpriz yapmak istiyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı için Porta karşısına çıkacak olan Galatasaray Erzurumspor maçını kayıpsız atlatmak istiyor. Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı ile kesintisiz izleyebilirsiniz. İşte, GS Erzurumspor maçı canlı yayın bağlantısı…

GALATASARAY ERZURUMSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY ERZURUM CANLI ANLATIM

GALATASARAY ERZURUMSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre, Feghouli, Rodrigues, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA BELHANDA CEZALI

Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Belhanda, karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak.

Belhanda’nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın ise cezası sona erdi. Hasan Şaş, yarınki mücadelede kulübede bulunabilecek.

FATİH TERİM’İN 300. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 300’üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196’sını kazanırken, 65’inde berabere kaldı, 38’inde ise mağlup oldu.