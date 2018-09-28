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Başak Eraydın yarı finalde
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Başak Eraydın yarı finalde

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

28 Eylül 2018 22:45

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası’nda yarı finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli tenisçi, ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska’nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Başak Eraydın, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 22:46 | 28 Eylül 2018
Başak Eraydın
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