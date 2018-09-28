Adem Ljajic’e Milli davet!

Adem Ljajic’e Sırbistan’dan milli davet – Sırbistan’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic de davet edildi

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında, Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (Huesca)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olimpiakos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)

Orta Saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nenad Krsticic (Kızılyıldız), Branko Jovicic (Kızılyıldız)

Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK)

Sırbistan 11 Ekim’de Karadağ’a, 14 Ekim’de ise Romanya’ya konuk olacak.