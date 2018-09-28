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Adem Çağlayan: ‘Erzurumspor olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil edeceğiz’
BB Erzurumspor

Adem Çağlayan: ‘Erzurumspor olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil edeceğiz’

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Adem Çağlayan, Türkiye’yi Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’nde temsil edebileceklerini söyledi.

28 Eylül 2018 23:31

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Adem Çağlayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın centilmen bir mücadele geçirdiğini belirten Çağlayan, “Rakibin duran top organizasyonlarına dair çalıştık. Nasıl kullanacaklarını iyi biliyorduk. Bir anlık konsantre eksikliği ve iyi vuruş maçın skorunu belirledi.

İki puandayız ama bu insanlarda asansör takım algısı oluşturmasın. Bu takımın ligde kalacağını ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da temsil edeceğiniz biliyoruz. Şehir olarak buna hazırız. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Onlar da oyunu çirkinleştirmeden centilmence kazandılar. Porto maçında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. 28 Eylül 2018 SON DAKİKA Galatasaray Erzurumspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında oynadığı maçta bir taraftar kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan taraftar, hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:31 | 28 Eylül 2018
Adem Çağlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor spor toto süper lig
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