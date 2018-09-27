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Xherdan Shaqiri’nin tercihi Jurgen Klopp’u çılgına çevirdi
İngiltere Premier Lig

Xherdan Shaqiri’nin tercihi Jurgen Klopp’u çılgına çevirdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, Chelsea ile oynadıkları Lig Kupası maçından sonra saha içinde Xherdan Shaqiri'yi fırçaladı.

27 Eylül 2018 11:38

SKOR DIŞ HABERLER / Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Chelsea’ye 2-1 yenilerek elendikleri Lig Kupası maçından sonra sinirlerine hakim olamadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle biten maçın 59. dakikasında Daniel Sturridge’in attığı golle Liverpool 1-0 öne geçerken 79’da Emerson, 85’te Eden Hazard’ın golleriyle Chelsea mücadeleyi 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Maçın son düdüğüyle beraber saha içine giren Klopp soluğu İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri’nin yanında aldı. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen yıldız isimle hararetli bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, Shaqiri ile arasında geçen konuyu anlattı.

Basın toplantısında konuşan Klopp, “Son pozisyondaki frikik hakkında konuştuk. Salah’ın kanatlara açılmasını ve topun ona gitmesini istiyorduk. Oyuncular da buna göre pozisyon almıştı” ifadelerini kullandı.

Shaqiri’nin son topu Jordan Henderson’ın kullanmasına izin vermesine kızan Klopp, topu Salah’a aktararak birebirde önemli bir fırsat elde edebileceklerini düşündüğünü söyledi.

27 Eylül 2018 İngiltere Lig Kupası | Chelsea, Liverpool`u eledi! İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Chelsea, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Liverpool'u 2-1 yenerek üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:38 | 27 Eylül 2018
Jürgen Klopp liverpool Xherdan Shaqiri
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