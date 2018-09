UEFA’dan devrim gibi ‘VAR’ kararı! Resmen açıklandı…

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacağını açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonundan itibaren VAR, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda uygulanacak.

VAR, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi’nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ağustos 2019’a kadar bu sistemin düzgün şekilde işlemesini sağlayacak ve hakemlerimizin gerekli eğitimi alacak yeterince zamanımızın olduğuna inanıyorum. Bu sayede VAR sistemi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde düzgün bir şekilde uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)

It will also be used in:

#SuperCup 2019 @UEFAEURO 2020 final tournament @EuropaLeague 2020/21 #NationsLeague Finals 2021

More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z

— UEFA (@UEFA) 27 Eylül 2018