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UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğini açıkladı
Uefa

UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğini açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesiyle ilgili olarak "Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı" açıklamasını yaptı

27 Eylül 2018 17:04

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12  oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenlemeye hak kazandı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin şöyle konuştu; “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı.”

27 Eylül 2018 EURO 2024`ü Almanya kaptı, sosyal medyada tepkiler yağdı! EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya kazanırken Türkiye ve Almanya'nın tanıtım videoları arasındaki fark sosyal medyada dikkat çekti. Türkiye heyetinin Nusret'i kullanması, sosyal medyada tepki doğmasına neden oldu! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:04 | 27 Eylül 2018
Aleksander Ceferin EURO 2024
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