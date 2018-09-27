Trabzonspor’da şok rapor! TL olarak alması gerekirken Euro almış…

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulüpte bir süredir incelemelerde bulunan Bağımsız Denetim Şirketi’nin bir önceki yönetim kurulunun hukuki ve mali yönden denetime ihtiyaç duyulan bazı işlemleriyle ilgili incelemesini tamamlayarak rapor haline getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bağımsız Denetim Şirketi’nin raporunda, Özer Hurmacı, Ersun Yanal ve Aykut Demir'in sözleşmelerinin haksız fesih edilmesinden dolayı kendilerine ödenen ücretler ile futbolcu Mehmet Ekici’nin teklif edilen bonservis bedeline rağmen satılmayarak kadro dışı bırakılması karşılığında oluşan zararın, bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesi ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesi gerektiğinin belirtildi.” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Raporda, dönemin başkanı Muharrem Usta’nın kulübe Türk lirası olarak alacak şeklinde gönderdiği paraların 25 milyon 151 bin 148 liralık kısmını yönetim kurulu veya genel kurul kararı olmaksızın avroya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon 242 bin 591 lira) zarara uğrattığı tespit edilmiştir. Trabzon Basketbol Kulübü Derneği’ne gönderilen toplam tutarların dönemin yönetim kurulu başkanının tasarrufu olduğunun kaydedildiği raporda, bu işlemlerde alacaklının Trabzonspor Kulübü değil, ilgili dönemin yönetim kurulu başkanı olduğu ifade edildi. Bu tutarların, muhasebe kayıtlarında düzeltilerek öncelikle bir önceki dönem yönetim kuruluna rücu edilmesi ve kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesi gerektiği vurgulandı.”

RAPORDAKİ DİĞER DETAYLAR

Trabzonspor Kulübü, rapordaki diğer detayları şu şekilde açıkladı:

– Futbolcu Özer Hurmacı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkanı varken bu protokol işleme konulmamıştır. (Özer Hurmacı karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin liralık alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.) Özer Hurmacı’nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde kulübün maruz kaldığı ve futbolcuya ödediği toplam 5 milyon 350 bin 803,38 liralık tutar, kulübün ödeme yaptığı tarihten başlayarak tahsili tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

– Aykut Demir ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 724 bin 480,92 avro ve faizi, 155 bin 22,08 lira nispi başvuru ücreti ve bin 980 liralık avukatlık ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir

– Kazım Ersun Yanal ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 1 milyon 65 bin avro fesih tazminatı ve faizi, 38 bin 850 avroluk nispi başvuru ücreti, 3 bin 120 liralık hakem ücreti ve bin 980 liralık avukat ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

– Futbolcu Mehmet Ekici’nin, 2016-2017 sezonunun devre arasında Fenerbahçe AŞ’nin resmi olarak teklif ettiği bonservis bedeli 2 milyon avro karşılığında satışı yapılmamıştır. Futbolcu yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiştir. Futbolcuya ödenen 2 milyon 592 bin 898, 24 lira tutarındaki ücreti ve mahrum kalınan 2 milyon avrolukbonservis bedeli bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

– Trabzonspor Kulübü ile hiçbir şekilde organik bağı bulunmayan Trabzon Basketbol Kulübü Derneği’ne gönderilen toplam 9 milyon 38 bin 508,24 lira ve 275 bin 400 dolarlık tutarlar dönemin yönetim kurulu başkanının tasarrufudur. Bu işlemlerde alacaklı Trabzonspor Kulübü değil, ilgili dönemin yönetim kurulu başkanıdır. Haliyle söz konusu muhasebe kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

– Dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’nın 16 Aralık 2015-03 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki muhtelif zamanlarda kulübe 37 milyon 634 bin 132,60 lira tutarında borç vermiştir. Kulüp tarafından bu alacaklar yine muhtelif zamanlarda dönemin yönetim kurulu başkanı Muharrem Usta’ya geri ödenmiştir. Ancak 3 Ağustos 2017 tarihinde herhangi bir yönetim kurulu ya da genel kurul kararı olmaksızın tek başına Muharrem Usta’nın talebi ile alacaklarının 25 milyon 151 bin 148 liralık kısmı döviz kuruna göre avroya çevrilerek kendisine geri ödenmiş, kulüp bu şekilde zarara uğratılarak borcu da yükseltilmiştir. (Avro kurundan kulüp zararı 3 milyon 242 bin 591 lira) Muharrem Usta’nın Türk lirası olarak verdiği borçları avro kuru üzerinden tahsil etmesiyle ilgili muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi aradaki zararın kendisinden karşılanarak muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ

Raporun sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildiği aktarıldı:

– Tüzük ve yönetim kurulunun kendi arasındaki iş bölümü ve temsil yetkileri dikkate alındığında, yukarıda yer alan alacakların rücu edilecek yönetim kurulu başkan ve/veya üyelerinin müşterek müteselsil sorumluluk hususu da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

– Sorumluluk izafe edilecek yönetim kurulu başkan veya üyelerinin tespitinde tüzüğün

41’inci maddesi, 9 Aralık 2015 tarih ve 58 sayılı kulübü temsile yönelik yönetim kurulu esas alınmalıdır.

– Birden fazla sorumlunun olabileceği durumlarda sorumluların müşterek müteselsil mesuliyeti kapsamında işlem yapılabileceği gibi öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

– Yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayı olmadığı sürece kulübün lira cinsi borcunun, kur riski nedeniyle borcu arttırma riski taşıyan başka bir para birimine dönüştürülmesi mümkün değildir. Anılan lira cinsi borcun yine lira olarak takip edilmesi gerekmektedir.