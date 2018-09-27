Trabzonspor’da Burak Yılmaz’dan sonra Kucka şoku!

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın alacaklarından dolayı TFF’ye başvurmasının ardından Slovak oyuncu Kucka da FIFA’ya başvurdu.

Ekonomik sıkıntılara çözüm arayan Trabzonspor, futbolcuların alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sıkıntılı günler geçiriyor. Burak Yılmaz’ın Türkiye Futbol Federasyon(TFF) alacaklarının tahsili için başvurmasının ardından bordo-mavili kulüpten yılda 2 Milyon 250 Bin Euro garanti ücret alan Slovak oyuncu Kucka’da alacaklarının zamanından ödenmediğini öne sürerek FIFA’ya başvurdu. Trabzonspor kulübü bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kucka`nın dakikası 124 bin TL! Trabzonspor'da yıllı 2 milyon 250 bin euro kazanan Slovak orta saha bu sezon ligde sadece 130 dakika forma giydi. İlgili Haberi Oku