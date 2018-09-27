Son dakika… EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke belli oldu!

“2024 Avrupa Şampiyonası Nerede” sorusu cevabını buldu. EURO 2024 ev sahibi olacak ülke İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen törenle açıklandı. Türkiye ve Almanya’nın aday ülkeler olduğu yarışmada kullanılan oylar sonrasında Almanya’nın EURO 2024’ü düzenlemesine karar verildi.

Yapılan oylamada Almanya’ya 12, Türkiye’ye ise 4 oy verildiği açıklandı.

Türkiye adına TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O’Rourke Çarmıklı tören öncesinde sunum yaptı.

Konu hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu, UEFA ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Organizasyon anlamında gücümüz, kalitemiz bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın yeniliği ortadadır. Ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur.” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kararı açıklamadan önce yaptığı kısa konuşmada, iki önemli aday olduğunu belirterek, “İkisi de futbol ülkesi. Maalesef sadece biri bu turnuvayı düzenleyebilecek” dedi.

KİMLER OY KULLANDI?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanan isimler arasındaydı.

Türkiye`nin EURO 2024 için belirlediği 10 stat 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adayı olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na 4. adaylığında ev sahipliğini almak için bekliyor. EURO 2024'e yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak aday olan Türkiye, Almanya ile ev sahipliği için yarışıyor. İlgili Haberi Oku

EURO 2024 TÜRKİYE’DE HANGİ STATLARDA OYNANACAKTI?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eğer Almanya yerine Türkiye’ye verilseydi Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) statlarında organizasyonun maçları oynanacaktı.

EURO 2024’TE NUSRET GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ TOPLADI

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke oylama sonucunda Almanya olarak belirlendi. Türkiye, organizasyonu Panzerler'e kaptırırken, UEFA'nın kararı sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.