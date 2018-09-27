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Real Madrid dağıldı! Sevilla 3-0 Real Madrid
İspanya La Liga

Real Madrid dağıldı! Sevilla 3-0 Real Madrid

La Liga'da 6. hafta Sevilla, Real Madrid'i ilk yarıda buldupu gollerle 3-0 mağlup etti.

27 Eylül 2018 08:17

La Liga’da 6. hafta mücadelesinde Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Andre Silva ile öne geçen Sevilla, 21. dakikada bir kez daha Portekizli forvetiyle golü buldu.

İlk yarıda son sözü 39. dakikada Wissam Ben Yedder söyledi ve Sevilla devreye 3-0’lık avantajla girdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Real Madrid’in Luka Modric ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve Sevilla, Real Madrid’i 3-0 mağlup ederek sahadan 33 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Barcelona’nın mağlup olduğu haftada liderlik fırsatını kaçırdı ve 13 puanda kaldı. Sevilla ise puanını 10 yaptı.

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Son güncelleme 08:17 | 27 Eylül 2018
ispanya Real Madrid sevilla
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