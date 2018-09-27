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Dünyadan Futbol

Penaltı veren hakem saha ortasında linç!

Endonezya futbolundaki gerilim artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Persija ve Persib takımları arasında oynanan derbi öncesi bir taraftarın hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci lig maçları askıya alınırken şimdi de 2. Lig maçında bir hakem saha ortasında öldüresiye dövüldü.

27 Eylül 2018 12:00

SKOR DIŞ HABERLER / Endonezya’da geçtiğimiz hafta başkent Cakarta takımlarından Persija ve Bandun kenti ekibi Persib arasında oynanan maç öncesinde Persija taraftarı bir kişi dövülerek öldürülünce birinci lig maçları askıya alındı.

Ancak bu karara rağmen ülke futbolundaki sular durulmuyor. 2. Lig takımlarından Persgres Gresik United ve Persiewa Wamena arasında oynanan maçta hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında ortalık karıştı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre; Abdul Razak isimli hakemin Persgres lehine verdiği penaltı kararı sonrasında Persiwa oyuncuları çileden çıktı ve saha içinde hakemi kovalamaya başladı.

Futbolculardan kaçmaya çalışan hakem Abdul Razak yumruklardan kurtulamadı ve yere düştü. Yerde de tekmelenen Razak’ın yardımına rakip takım oyuncuları ve saha görevlileri yetişti.

Soyunma odasına kaçan hakem ilginç şekilde kısa süre sonra oyun alanına geri döndü ve iki Persiwa oyuncusunu kırmızı kartla oyun dışına yolladıktan sonra maça devam edildi.

İki kulüp hakkında henüz herhangi bir işlem yapılmazken Persiwa antrenörü Suimin Diharja, hakemin puanlarını çaldığını söyledi.

Son güncelleme 12:00 | 27 Eylül 2018
endonezya Persgres Gresik United Persiewa Wamena Persija
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