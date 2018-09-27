Kupada 3. tur maçları tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar…

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan üçüncü tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:

25 Eylül Salı:

1461 Trabzon-Tuzlaspor: 7-6 (pen)

Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0

Pendikspor-Altınordu: 2-1

Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 1-0

26 Eylül Çarşamba:

Yeni Amasyaspor – Atiker Konyaspor: 2-5

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1

Kilis Belediyespor – Osmanlıspor: 1 – 4

Hatayspor – Esenler Erokspor: 2 – 1

Gümüşhanespor – Silivrispor: 1 – 0

Erbaaspor – Eskişehirspor: 1- 0

Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

Bartınspor-Sarıyer: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 6-7 (pen)

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2

Çengelköyspor-Sakaryaspor: 2-1

İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0

Boluspor-Payasspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

27 Eylül Perşembe:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2 – 3

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor:2 – 0

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 – 4

Eyüpspor-Pazarspor: 1 – 3

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor: 3 – 2

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5 – 0

Giresunspor-Kocaelispor: 3 – 2