Kupada 3. tur maçları tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar…

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan üçüncü tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:
25 Eylül Salı:
1461 Trabzon-Tuzlaspor: 7-6 (pen)
Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1
Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4
Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0
Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2
Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1
Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0
Pendikspor-Altınordu: 2-1
Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2
Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0
Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 1-0
26 Eylül Çarşamba:
Yeni Amasyaspor – Atiker Konyaspor: 2-5
Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2
Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1
Kilis Belediyespor – Osmanlıspor: 1 – 4
Hatayspor – Esenler Erokspor: 2 – 1
Gümüşhanespor – Silivrispor: 1 – 0
Erbaaspor – Eskişehirspor: 1- 0
Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0
Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3
Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2
Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Bartınspor-Sarıyer: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4
Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1
Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 6-7 (pen)
Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0
Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2
Çengelköyspor-Sakaryaspor: 2-1
İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1
Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1
Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0
Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0
Boluspor-Payasspor: 4-1
Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1
Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0
27 Eylül Perşembe:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2 – 3
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor:2 – 0
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 – 4
Eyüpspor-Pazarspor: 1 – 3
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor: 3 – 2
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5 – 0
Giresunspor-Kocaelispor: 3 – 2