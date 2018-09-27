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Kupada 3. tur maçları tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar…
Ziraat Türkiye Kupası

Kupada 3. tur maçları tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar…

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçları tamamlandı ve tur atlayan takımlar belli oldu.

27 Eylül 2018 23:03

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan üçüncü tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:

25 Eylül Salı:

1461 Trabzon-Tuzlaspor: 7-6 (pen)

Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0

Pendikspor-Altınordu: 2-1

Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 1-0

26 Eylül Çarşamba:

Yeni Amasyaspor – Atiker Konyaspor: 2-5

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1

Kilis Belediyespor – Osmanlıspor: 1 – 4

Hatayspor – Esenler Erokspor: 2 – 1

Gümüşhanespor – Silivrispor: 1 – 0

Erbaaspor – Eskişehirspor: 1- 0

Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

Bartınspor-Sarıyer: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 6-7 (pen)

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2

Çengelköyspor-Sakaryaspor: 2-1

İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0

Boluspor-Payasspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

27 Eylül Perşembe:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2 – 3

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor:2 – 0

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 – 4

Eyüpspor-Pazarspor: 1 – 3

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor: 3 – 2

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5 – 0

Giresunspor-Kocaelispor: 3 – 2

Son güncelleme 23:04 | 27 Eylül 2018
3.tur türkiye kupası
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