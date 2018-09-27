Hem FIFA 96’da hem de FIFA 19’da yer alan tek isim: Kazuyoshi Miura!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Oyun ve futbolseverlerin son yıllarda dünya çapında favori oyunu haline gelen “FIFA” serisinin son oyunu FIFA 19 da piyasaya çıkar çıkmaz ortalığı kasıp kavurdu. Oyunda Japonya İkinci Ligi J2’nin de yer almasıyla Japon futbolunun efsanevi oyuncusu Kazuyoshi Miura, eşine az rastlanacak ilginç bir başarıya imza attı.

Yokohama FC’de forma giyen 51 (evet, 51) yaşındaki efsanevi golcü Kazuyoshi Miura, serinin gerçek futbolcu isimlerinin yer aldığı ilk oyunu olan FIFA 96’da ve son oyunu FIFA 19’da yer alan tek futbolcu konumunda. Serinin ilk oyunundan bu yana tüm oyunlarda yer alan Francesco Totti’nin emekli olmasıyla boş kalan tahta Miura oturdu. Paris Saint-Germain’le sözleşme imzalayan deneyimli eldiven Gianluigi Buffon ise dönemin sınırlı teknolojisinin kurbanı oldu. 1995-1996 sezonunda Parma kadrosunda yer alan 38 yaşındaki kaleci, o günlerde henüz 18 yaşındaydı. Eylül 1995’te satışa çıkan oyunda Parma’nın iki kalecisi olarak Luca Bucci ve Giovanni Galli yer alırken Buffon’a yer verilmedi. Ancak Buffon, 1995-1996 sezonunda 9 lig maçında forma giymeyi başarmıştı. Buffon’un bu talihsizliği ile unvana tek başına sahip olan Miura ise tam bir efsane. A Milli Takım seviyesinde 89 kez terlettiği Japonya formasıyla 55 golü bulunan efsanenin kariyeri 1986’da Brezilya’nın köklü kulübü Santos’ta başladı. Profesyonel futbol kariyerinin 33. senesini yaşayan Miura, Mart 2017’de Yokohama’nın konuğu Thespa Kusatsu’yu 1-0 yendiği maçta müsabakanın tek golüne imza atmış ve profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu (50 yıl 14 gün) olmuştu. Rekoru daha önce 1965’te Sir Stanley Matthews (50 yıl 5 gün) ele almıştı.