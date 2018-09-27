Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi GSTV ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla gündemi değerlendirdi ve gazetelerin Galatasaray muhabirlerinin internet üzerinden gönderdiği soruları yanıtladı.

Cengiz oyunculara olan borcun sıfırlandığını ifade ederken şöyle konuştu: “Medya, benim her gördüğüm güvenlik kamerasına demeç verdiğimi söylüyor. Ben de güvenlik kamerası görünce bakıyorum demeç veriyorum mu diye, vermiyorum! Basında arkadaşlar ‘Maaşlar ödenmiyor, Florya’da sıkıntı, TC pasaportlu oyuncuların maaşları ödenmedi, diğerleri ödendi’ diye yazmış. Taraftarlarımız şunu bilsin ki dün itibarıyla futbolculara ve kulüplere -Manchester City, Sao Paulo- 75 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Ağustos sonu itibarıyla futbolculara borcumuz sıfır.”

“Biz Galatasaray’da hizmetkarız. Biz buraya insanların güveniyle geldik. Galatasaray’a hizmetten bir adım geri kalmayız. Teveccüh olmazsa biz çekiliriz. Üst üste başarısız olursun, sermaye artırımı yapamazsın, telefonun doğalgazın kapanır, bakkala kasaba borcun olur, şampiyon olamazsın, finansal sözleri tutamazsın, o zaman çekilirsin.

“Ben yetki istemedim, zorunlu hukuksal düzenleme istedik. Kim istiyor bunu? Benim profesyonellerim istiyor. Ne için? Yeni birtakım, planlar, düzenlemeler, arsalar için istiyorlar. Tek tek açıklayacağım. Galatasaray’ın genetik kodlarında şeffaflık vardır, olması gerektiği gibi davranıyorum, özel bir karaktere sahip olmanıza gerek yok. GS başkanı bir şeye söz veriyorsa o sözünü, ölür, yine tutmak zorundadır.”

“UEFA CEZASINI ENGELLEDİK”

“330 tane dava var, transfer yasakları var. Benim önce bu toprağı kaldırmam gerekiyordu. Taraftar sahiplendi bizi, biz hiçbir şey yapmadık, taraftar yaptı. Kesin gözüyle bakılan UEFA cezasını engelledik. İnişten kalkışa geçtik. UEFA çok açık, samimi ve dürüst bir şekilde bizi değerlendirdi. Asla hesaplarımızda tek bir hata olmadı. En büyük desteği taraftardan aldık. Biz cebimizden 50 milyonu 100 milyonu koymadık.”

“Belli bir kesim var, bizden çok rahatsız, belki rövanşist duygularla hareket ediyorlar. İnsanın gözü görmek istediğini görür, kulağı duymak istediğini duyar, ağız bölümüne geçmiyorum. İnsanların gözleri, kulakları, aklı size kapalıysa sabaha kadar konuşalım, ben onlara seslenmiyorum.”

“Genel kurulda aklı selim, Galatasaray menfaatlerini düşünen kitleye sesleniyorum, lütfen 29 Eylül Cumartesi günü orada olun. Biz bütçeyi yeni hazırladık, yönetim kurulundaki arkadaşlarım 10 gündür uyumuyorlar. Tek tek bütün şubelerle görüşüp gerçekçi bütçe yapmaya çalışıyorlar.”

“YASAL YETKİLERİ İSTİYORUZ”

Cengiz, Aysal ve Özbek dönemlerinde istenen yetkilerin metinlerini de göstererek birebir aynı yetkilerin isteneceğini söyledi ve “Biz dernekler kanununa göre olması gereken, yasal yetkileri istiyoruz.”

“GALATASARAY ADASI BİZİM, ASLA SATMAYACAĞIZ”

“İstediğimiz yetkilerin düzenlemelerin hiçbirinde satış istemi yok. Bunlar olması gereken şeyler. 31 Mayıs 2018’e kadar yetkiliydik, ben bunları almak zorundayım. 31 Ekim’e kadar imar yasası çıktı. 1 ay içinde başvuruları yapmam lazım. Şimdi anlatıyorum ama genel kurulda yine anlatacağım. Ada’yı biz yıktırmadık. Ada yıkıldı, Dursun Bey’den sonra devraldım. Kucağımızda bulduk problemi. Yıkan ben değilim, yıkılmasını isteyen de ben değilim. Taç Spor’un yıkılması vardı geldiğimizde, engel olduk. Paraya ihtiyacımız var. Galatasaray Adası bizim, asla satmayacağız ve asla bir kiralama konusuna girmeyeceğiz.”

Galatasaray`ın rakibi Schalke`ye bir şok daha... 5`te 0! UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 yenildi. Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku “Benim hayalim Galatasaray’ı borçsuz hale getirmek ve Avrupa’nın zirvesine getirmek. Hayallerim sayın Fatih Terim’in hayalleriyle örtüşüyor. Galatasaray’ın dünya çapındaki bilinirliği, kabul edilişi ve tanınırlığı çok yüksek. Ben kişisel olarak değil Galatasaray olarak yurt dışında bunun avantajını çok görüyorum. Umarım hayalim gerçekleşir ve Galatasaray dünyanın tepesine oturan bir kulüp olur.”“BAYRAM TATİLİ ZEHİR OLDU, HANIMLA TARTIŞTIK”

“Benim 24 saatim kulüpte geçiyor. Oğlum şirketle ilgili evrakları getirdiğinde rahatsız oluyorum, çocuk da şaşırmış durumda. Az uyuyoruz hepimiz, yurt dışı dahil günübirlik gidiyorum. Yemin ediyorum dört günlük bayram tatili zehir oldu, hanımla tartıştık. Demek ki gönül verdiğiniz bir şeye bağlandınız mı kalıyorsunuz ve o sizi yaşama bağlıyor. Spor kulübü yöneticiliği normal insanların yapacağı şey değil. Sizin elinizi öpecek insanlar ağır küfürler edebilir, siz duymasanız yakınlarınız duyabilir.”

“İNŞALLAH DEVAMLI PENALTILARI KAÇIRMAZ”

“Galatasaray başkanı kalkıp ülke ülke gezmez, oynanan maça bakıp merkez aksıyor, pivot santrfor demez. Forvet sözüne de çok kızıyorum, bizde forvet çok var, pivot santrfor yok. Altı tane forvet var, üzülüyor çocuklar forvet yok denince. UEFA standartları gereği sıkıntılarımız vardı ama kiralık oyuncu bulma anlamında zorlandık, olmadı. Modeste de sorununu çözemedi. Tespit edilen yüzlerce oyuncudan bazen hiçbiri olmayabilir. İstediği kadar kızsın taraftar.”

“Yeniden UEFA’ya giderseniz, men alacaksınız dediler. Tekrar incelemeye aldılar, ürktüm, maç düdüğüne kadar ürktüm. Hiçbir avukata da para vermedik. Allah Gomis’in bahtını ve yolunu açık etsin. Kesinlikle gitmek istiyordu. 3 yıl için aldığı para 21 milyon euro: 9,7 ve 5. 150 milyon TL’ye stat bile yaparsınız. Allah yolunu açık etsin, inşallah devamlı penaltıları kaçırmaz.”

“Sözleşmeyi hocamla konuştum. Hocam çok enteresan bir insan. Hocamın önüne bir şey koymak da çok güç. Öyle bir değer ki, o ne diyorsa biz de boş kağıdı uzatırız. Mücbir bir sebep olmadıkça bütün görev süresince hocamla çalışırım. Akhisar maçı sonrası Fatih Hocam’ın üzüntüsünü ve sosyal medyadaki eleştirileri gördüm. Bir maçla yıkılmayız. Sadece futbolda 95 kupamız var, tüm branşlarda 3000’den fazla kupamızı müzeye koyamadık. Biz başarıya endeksliyiz. Mali ve idari olarak elimizden geleni yapıyoruz, Allah utandırmasın, iki yıl içinde artıya geçeceğiz tamamen. Sportif başarı da gerekli. Sportif başarıyla taçlandıramazsanız taraftar tepkisini hazmetmek zorundasınız.”

“STADIN GRİ GÖRÜNTÜSÜNDEN RAHATSIZIM”

Türk Telekom Stadyumu'nun dış cephesi ile ilgili bir projenin olup, olmadığını sorulması üzerine Mustafa Cengiz, “Türk Telekom Stadı, 8-9 yıldır bakıma muhtaç ve bu ciddi bir tutar. Boyanma olayı çok basit ama biz önce ışıklandırmayı düşündük. Bir firma Lokomotiv Moskova maçında deneme yaptı ve hemen hemen bu bitti. Ben bir taraftar olarak gri görüntüden çok rahatsızım. Bu, bu dönem değil ama gelecek dönem programımızda” diye cevapladı.

Basketbol ile ilgili gelen eleştirileri de değerlendiren Cengiz, “Transfer yasağını kaldırdık ve çok iyi bir hocayı getirdik. 1.8 milyon Euro'ya bir takım kurduk ve takımımız fena değil. Kadınlarda 500 bin Euro'ya takım kurduk. Borcumuzu 53'ten 33'e getirdik ve ödemeler yaptık. Voleybolda kadın erkek toplam bedel 10 milyon TL” dedi.

“NAGATOMO’YU İYİ NİYET ELÇİSİ OLARAK ATAYACAĞIZ”

Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun çok önemli ve sevilen bir futbolcu olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, “Onu iyi niyet elçisi olarak atayacağız. Yasal prosedürler bitmek üzere. Japonya'nın çok ileride olan bir gazetesi onunla röportaj yapacak. Japon halkı Nagatomo'yu çok seviyor ve Galatasaray maç özetleri Japonya'da yayınalnıyor. Ben bu bilgileri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi'nden aldım. İtalyan kulüpleri düzenli olarak Japon futbolcuları transfer ederler, bunu turizm bakanlığı da destekler. Japonya'da müthiş bir forma satışı var. Japonya'da kamp kararı teknik heyete bağlı bir karar. Biz hazırlık maçlarına kesinlikle müdahale etmeyiz” şeklinde konuştu.

Yerli futbolculara TL ödenmesi konusu hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “Biz İstanbul Kulüpleri olarak bir araya geldik. Yasa emrediyorsa uymama gibi bir lüksünüz yok. Yerli futbolcuları mağdur etmeyen, yabancı futbolcu ile arasında uçurumu yapmadan TL olarak ödenmeli dedik. Yabancıların maaşları ise sabitlenmeli ve sigortalamalıyız dedik ama maliyetler çok arttı. Ödemelerimizde 22 milyon artıdayız ama bu aldatıcı. Kredilerimizi sıfırlamamız gerekiyor, keşke az tutsaydık transferlerimizi de kredileri kapatsaydık. Kullandığımız kredilerde 8 ayda 230 milyon TL fazla ödedik” açıklamasında bulundu.

“MODESTE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?”

Takımdan birini göndermeden transfer yapamadıklarını hatırlatan Mustafa Cengiz, “UEFA kadromuzu 21 ile sınırlandırdı, bir oyuncu atmamız gerekiyor. Taraftar şunu şunu atın diyecek ama o işler kolay değil. Ben kızdıkları futbolcuları biliyorum, ben de kızıyorum ama açık alanda bir şey demem. UEFA, kesinlikle attığımız her adımı izliyor. Ömer Bayram'ın, Ndiaye'nin, Emre Akbaba'nın transferlerini aynı anda UEFA'ya bildiriyoruz. Biz daha çok kiralık futbolculara yöneldik. Önümüze bir futbolcu geldiği zaman bunların transferi için UEFA sınırlamaları içinde gereğini yapacağımızdan taraftarımız emin olsun. Modeste olmaz. Madem bonservisi elinde, Modeste şimdi hangi takımda oynuyor? Bu riski kimse almaz. Bize bununla ilgili Çin kulübü 2 resmi ihtar çekti. Ben bir forvet için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atamam” dedi.

Futbolun çok dinamik bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Yönetici olduğunu zaman farkınız üzüntünüzü belli etmemek oluyor. Baskette bir takım kurarsınız, devamlı şampiyon olursunuz. Basket gibi değil. Lig sonuncusundan üç tane yiyebiliyorsunuz. Önemli olan Mayıs'taki tablo. Galatasaray, birbirine saldırmamalı. Futbolcuların ve teknik heyetin moralini bozmasınlar. Bize saldırsınlar, biz alışkınız. Ben yönetici olduktan beri bir şeye doyasıya sevindiğimi hatırlamıyorum, mutlaka bir şey çıkıyor” açıklamasında bulundu.

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