Euro 2024’ün ev sahibi ne zaman belli olacak? (TRT Spor yayın akışı) 2024 Avrupa Şampiyonası nerede yapılacak?

27 Eylül Perşembe günü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek. TRT Spor yayın akışında yer alan bilgilere göre canlı yayın saat 15:00’da başlayacak. Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
10:55Spot + Fragman
11:00Spor Manşet
12:15Efsanelerin İzinde
12:20Ziraat Türkiye Kupası Özetler
12:40Süper Lig’de Haftanın En’leri
12:50Takvim Yaprakları
12:55Hava Durumu
13:00Spor Bülteni
13:45Spor Stüdyosu
14:55Spot + Fragman
15:00EURO 2024 ”Birlikte Paylaşalım”
16:30Spor Atlası
16:40Gündem Futbol
17:40Süper Lig Goller
İŞTE ADAY STATLAR:
1 G.Antep Stadyumu
2 Atatürk Olimpiyat Stadı
3 Konya B.B Stadyumu
4 Yeni Eskişehir Stadyumu
5 Bursa B.B Stadyumu
6 Antalya Stadyumu
7 Yeni Kocaeli
8 Şenol Güneş Spor Kompleksi
9 Türk Telekom Stadyumu
KİMLER OY KULLANACAK?
UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.