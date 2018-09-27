Euro 2024’ün ev sahibi ne zaman belli olacak? (TRT Spor yayın akışı) 2024 Avrupa Şampiyonası nerede yapılacak?

27 Eylül Perşembe günü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek. TRT Spor yayın akışında yer alan bilgilere göre canlı yayın saat 15:00’da başlayacak. Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

10:55Spot + Fragman

11:00Spor Manşet

12:15Efsanelerin İzinde

12:20Ziraat Türkiye Kupası Özetler

12:40Süper Lig’de Haftanın En’leri

12:50Takvim Yaprakları

12:55Hava Durumu

TRT SPOR CANLI YAYIN

13:00Spor Bülteni

13:45Spor Stüdyosu

14:55Spot + Fragman

15:00EURO 2024 ”Birlikte Paylaşalım”

16:30Spor Atlası

16:40Gündem Futbol

17:40Süper Lig Goller

İŞTE ADAY STATLAR:

1 G.Antep Stadyumu

2 Atatürk Olimpiyat Stadı

3 Konya B.B Stadyumu

4 Yeni Eskişehir Stadyumu

5 Bursa B.B Stadyumu

6 Antalya Stadyumu

7 Yeni Kocaeli

8 Şenol Güneş Spor Kompleksi

9 Türk Telekom Stadyumu

KİMLER OY KULLANACAK?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.