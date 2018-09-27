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Uefa

EURO 2024’ü Almanya kaptı, Nusret görüntüsüne sosyal medyada tepkiler yağdı!

EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya kazanırken Türkiye ve Almanya'nın tanıtım videoları arasındaki fark sosyal medyada dikkat çekti. Türkiye heyetinin tanıtım filminde Nusret'i kullanması, sosyal medyada tepki doğmasına neden oldu!

27 Eylül 2018 16:56

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke oylama sonucunda Almanya olarak belirlendi. Türkiye, organizasyonu Panzerler’e kaptırırken, UEFA’nın kararı sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 17:26 | 27 Eylül 2018
almanya EURO 2024 türkiye
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