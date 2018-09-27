EURO 2024’ü Almanya kaptı, Nusret görüntüsüne sosyal medyada tepkiler yağdı!

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke oylama sonucunda Almanya olarak belirlendi. Türkiye, organizasyonu Panzerler’e kaptırırken, UEFA’nın kararı sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları:

nusret’i o tanıtıma koyma fikri kimden çıktı ve kim buna onay verdi.adamlardan 2 dakikalık videoda bile 100 yıl geride olmayı başarabildik.#EURO2024 — falcon körtis (@previouslyonlst) 27 Eylül 2018

Bu arada bu ülkenin yüzü nusret mi bu da ayrı konu ya neyse…. — Biz Şampiyon Olacağız (@lacivertofke) 27 Eylül 2018

Neyse saglik olsun yapacak birsey yok Agalar fakat bir sorum NUSRET nedir abi ya ??? Yav ne alaka Bu ne sacmalik !! — NaMsO (@ZheGodfather) 27 Eylül 2018

Yaa YD sen de düş artık şu Türk futbolu nun yakasından tanıtımda nusret i tanıtırsan İstanbul da stad olarak sadece olimpiyatla seyrantepe yi gösterirsen fazla da bişey beklemiceksin tam senlik bir hareketti. — Onur Sülün (@onursulun) 27 Eylül 2018

almanya’nın çektiği tanıtım filmi olağanüstü. sadece bununla bile kazanabilirlerdi zaten. bizim filmde sadece maç özetleri, yıldız futbolcular, stadyum kapasiteleri, havaalanı, antalyanın otelleri ve nusret..insana, insanlığa dair o kadar az şey var ki.. — Okan Açmak (@okanacmak) 27 Eylül 2018

kazanan nusret. adam #EURO2024 tanıtımına reklam vermiş. — Engin Yılmaz (@engylmz) 27 Eylül 2018

“Topun üstüne tuz döken nusret” reklamıyla yuro 2024 sunumu hazırlamış, niye almanlar kazandı diye ağlıyor. Ya siz eyitilmezsiniz. — Elefterios (@cosmosunlefteri) 27 Eylül 2018