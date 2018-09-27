EURO 2024 yolunda Ali Koç hamlesi

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Almanya'yla yarıştığımız EURO 2024 için önemli bir rol üstlenecek.

Yıldırım Demirören'in özel davetiyle İsviçre'ye giden Ali Koç, Türkiye'nin bu organizasyonu layığıyla gerçekleştireceğini delegelere anlatacak.

Söz konusu Türkiye ve Türk futbolu olunca elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Koç da bu teklifi kabul etti.

Türk iş dünyası ve ekonomisi üzerine bir konuşma yapacak Koç'un bu hamlesi EURO 2024 yolunda Türkiye'nin elini güçlendirecek.

Etkili hitap tarzı ve dünyanın önemli ailelerinden birine mensup olan Koç'un sunumu yapması EURO 2024'ü almamız için bizi biraz daha şanslı kılacak.

EURO 2024 için karar günü! Euro 2024`ün ev sahibi belli oluyor... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke bugün belli olacak. EURO 2024'ün ev sahibi Türkiye veya Almanya olacak. İlgili Haberi Oku