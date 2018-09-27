SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aştı
EURO 2024 yolunda Ali Koç hamlesi
Uefa

EURO 2024 yolunda Ali Koç hamlesi

EURO 2024’ün açıklanmasına saatler kala TFF’den kritik bir hamle geldi.

27 Eylül 2018 10:33

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Almanya'yla yarıştığımız EURO 2024 için önemli bir rol üstlenecek.

Yıldırım Demirören'in özel davetiyle İsviçre'ye giden Ali Koç, Türkiye'nin bu organizasyonu layığıyla gerçekleştireceğini delegelere anlatacak.

Söz konusu Türkiye ve Türk futbolu olunca elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Koç da bu teklifi kabul etti.

Türk iş dünyası ve ekonomisi üzerine bir konuşma yapacak Koç'un bu hamlesi EURO 2024 yolunda Türkiye'nin elini güçlendirecek.

Etkili hitap tarzı ve dünyanın önemli ailelerinden birine mensup olan Koç'un sunumu yapması EURO 2024'ü almamız için bizi biraz daha şanslı kılacak.

27 Eylül 2018 EURO 2024 için karar günü! Euro 2024`ün ev sahibi belli oluyor... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke bugün belli olacak. EURO 2024'ün ev sahibi Türkiye veya Almanya olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:35 | 27 Eylül 2018
ali koç EURO 2024 yıldırım demirören
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Yarın - 20:00
-
BB Erzurumspor
Alanyaspor
29/09/2018 - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor