EURO 2024 Türkiye’de olursa bilet fiyatları nasıl olur? İşte cevabı!

SÖZCÜ SKOR / UEFA EURO 2024’ün ev sahipliğine aday olan Türkiye, adaylık sürecinde son viraja girilirken rakip Almanya ile kulislerden gelen bilgilere göre hala başa baş durumda. Saatler sonra turnuvanın ev sahibinin belli olacağı oylama gerçekleştirilecek ve EURO 2024’ün düzenleneceği ülke belli olacak.

Büyük spor organizasyonlarında ev sahibi ülkeler yaptıkları harcamaları bilet satışı ve turizm gelirleri ile karşılamaya çalışırlar. Türkiye de organizasyonu alması halinde gelir kaynağı olarak bu iki büyük kaleme göz çevirecek. Ancak, bilet fiyatları EURO 2012 ve EURO 2016’daki fiyatlar göz önüne alındığında Avrupalı izleyiciler için makul gözükse de Türkiye’deki futbolseverlerin ceplerini zorlayacak gibi.

Elbette 2024 yazındaki Euro kurunun nasıl olacağını kestirmek çok güç ancak bugünden yola çıkarak duruma göz atmak aydınlatıcı olabilir. Türkiye`nin EURO 2024 için belirlediği 10 stat 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adayı olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na 4. adaylığında ev sahipliğini almak için bekliyor. EURO 2024'e yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak aday olan Türkiye, Almanya ile ev sahipliği için yarışıyor. İlgili Haberi Oku Polonya ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2012’de bilet fiyatları üç kategori üzerinden belirlenirken en ucuz bilet 30 Euro, en pahalı bilet ise 600 Euro olarak satışa çıkarılmıştı. En ucuz biletle bir grup maçını kale arkası tribünden takip ederken en pahalı biletle ise final müsabakasını sahayı ortadan gören bir noktadan takip edebiliyordunuz. Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Milli Takım’ın da boy gösterdiği EURO 2016’da ise EURO 2012’ye nazaran az da olsa bilet fiyatları daha uygundu. Bunda sistem değişikliği ile organizasyonda daha fazla takımın yer alması ve haliyle daha fazla maç oynanması etkili oldu. Organizasyonda bilet fiyatları dört kategoriye ayrılırken en ucuz bilet 25 Euro’dan, en pahalı bilet ise 895 Euro’dan satıldı.

Buna göre Türkiye’nin üç grup maçını kale arkasında takip etmek isteyen bir taraftarın cebinden 75 Euro (dönemin kuruyla yaklaşık 240 TL) bilet parası çıktı. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2024 yılında kurun nasıl olacağını tahmin edemiyoruz ancak günümüz özelinden tahminde bulunmak gerekirse ve en ucuz bileti 25 Euro olarak belirlersek; bir taraftar ülkesinin üç grup maçını 75 Euro’ya (27 Eylül 2018 kuruna göre 530 TL’ye) izleyecek. Avrupalı taraftarlar için zorlayıcı olmayan bu ücret, Türkiye’den taraftarlar için ise cep yakacak seviyede. Türkiye’nin grup aşamasında 3 maça çıkıp turnuvaya veda ettiği senaryoda Milli Takımı takip eden bir taraftar en az 530 TL bilet parası verecek. Türkiye’nin çeyrek finalde elendiğini düşünürsek en az 1025 TL, Türkiye’nin şampiyon olduğu veya ikinci olduğu senaryoda ise en az 2087 TL harcamış olacak. Euro 2024`ün ev sahibi ne zaman belli olacak? (TRT Spor yayın akışı) 2024 Avrupa Şampiyonası nerede yapılacak? Euro 2024'ün sahibi bugün belli oluyor. TRT Spor'da canlı yayınlanacak olan Türkiye ve Almanya'nın sunumları saat 14:00 itibari ile başlayacak. Türkiye'nin EURO 2024'te hangi statlarda aday olacağı merak ediliyor. Avrupa Şampiyonası nerede sorusunun yanıt bulacağı TRT Spor canlı yayını ve aday statlar... İlgili Haberi Oku