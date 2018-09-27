EURO 2024 için karar günü! Euro 2024’ün ev sahibi belli oluyor…

Şampiyonaya ev sahipliği yapabilmek için yarışan Türkiye ile Almanya’nın temsilcileri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda sunumlar gerçekleştirecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00’ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarına başlayacak.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O’Rourke Çarmıklı yapacak.

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45’te düzenlenecek törenle EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.

KİMLER OY KULLANACAK?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.

Türkiye`nin EURO 2024 için belirlediği 10 stat 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adayı olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na 4. adaylığında ev sahipliğini almak için bekliyor. EURO 2024'e yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak aday olan Türkiye, Almanya ile ev sahipliği için yarışıyor. İlgili Haberi Oku

Servet Yardımcı, Grindel ve Olsson oy kullanamayacak

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024 adaylığı seçiminde oy kullanamayacak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak. Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

EURO 2024`ün ev sahibi ne zaman belli olacak? Türkiye`nin şansı ne? EURO 2024'ün sahibi yarın belli oluyor. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 15.45'te Türkiye ve Almanya'nın sunumları gerçekleşecek. Peki Türkiye'nin ev sahipliği şansı ne? İlgili Haberi Oku