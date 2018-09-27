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Demirkol’dan Giroud yorumu! ‘Aman abi, Giroud en son 1983’te gol attı ya!’
Beşiktaş

Demirkol’dan Giroud yorumu! ‘Aman abi, Giroud en son 1983’te gol attı ya!’

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Başiktaş ile adı anılan Fransız yıldız Olivier Giroud'un transferini yorumladı.

27 Eylül 2018 14:15

Mehmet Demirkol, beIN Sports Haber kanalında yayınlanan Manşet programında futbol gündemini yorumladı.

Programda dile getirilen Olivier Giroud’un Beşiktaş’a transfer olacağı söylentilerine şaka yollu tepki gösteren Demirkol, ‘Aman abi, Giroud en son 1983’te gol attı ya!‘ diye konuştu.

Demirkol sözlerine şöyle devam etti:

“Bilmiyorum, garip. Giroud öyle yüksel golcülük yetenekleri olan bir oyuncu mu? Giroud gol atmasını beklediğin santrforlardan değil. Başka işler yapıyor. Fransa santrforsuz şampiyon oldu.”

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Son güncelleme 14:26 | 27 Eylül 2018
beşiktaş MEHMET DEMİRKOL Olivier Giroud transfer
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