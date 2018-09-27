Cüneyt Çakır çaldı Emre Çolak attı!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden Cüneyt Çakır yönetti. Al Wehda’da Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe’nin eski golcüsü Jose Fernandao da forma giydi.

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 4. haftasındaki Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti. Karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Emre Çolak gol attı

Al Wehda’da Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe’nin eski golcüsü Jose Fernandao, mücadeleye ilk 11’de başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarısı Al Ittihad’ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Emre Çolak 85. dakikada yerini Ali Al-Nemer’e bırakırken, Jose Fernandao ise 90 dakika forma giydi.

Cüneyt Çakır karşılaşmada Al Ittihad takımından Khaled Al Samiri, Jamal Ba Jandooh ve Matthew Jurman’a, Al Wehda’da ise Anselmo’ya sarı kart gösterdi.

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