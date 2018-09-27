Cengiz Ünder yıldızlaştı, Roma farklı kazandı!

İtalya Serie A’nın 6. haftasında Roma, Frosinone’yi konuk etti. Başkent takımı, Serie A’nın zayıf ekipleri arasında yer alan Frosinone’yi 4-0’la geçerken milli yıldızımız Cengiz Ünder, bir gol ve bir asistle yıldızlaştı.

Maçın ilk golüne henüz 2. dakikada muhteşem bir dribling ve şutla imza atan Cengiz, 35’te Stephan El Shaarawy’nin skoru 3-0’a getirdiği golün de asistini kaydetti.

Roma’nın golleri Cengiz Ünder (2), Javier Pastore (28), Stephan El Shaarawy (35) ve Aleksandar Kolarov’dan (87) gelirken, lige istediği gibi başlayamayan Roma, 8 puana yükseldi. Frosinone ise 1 puanla son sırada kaldı. Juventus, Bologna'yı 2-0 yendi

Serie A’da lider durumda bulunan Juventus, sahasında ağırladığı Bologna’yı 2-0 yendi. Paulo Dybala'nın 11. dakikada attığı golle Bologna karşısında 1-0 öne geçen Juventus, hemen ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun pasında Blaise Matuidi’nin 16. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla biten maçta, başka gol olmadı.

Bu arada, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 64. Miralem Pjanic’in yerine oyuna girdi. Bu sonuçla Juventus, 18 puanla liderliğini korurken, Bologna 4 puanla 18. sırada kaldı.

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