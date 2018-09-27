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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı
BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan ve sıkıntılı bir süreçten geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Teknik direktörlük için Mehmet Özdilek hocamız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık" dedi.

27 Eylül 2018 15:47

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girdiklerini belirterek, “Altıparmak ile yollarımızı ayırdıktan sonra görüşmeye başladığımız Mehmet Özdilek hocamız dün akşam Erzurum’a geldi, şu an işlemleri devam ediyor. Teknik direktörlük için Mehmet Özdilek hocamız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.” diye konuştu.

Barlak, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçta sportif direktör Zafer Demir ve yardımcı antrenörlerin takımın başında olacağını aktararak, “Galatasaray maçından inşallah güzel bir sonuç alıp yolumuza devam ederiz.” ifadesini kullandı. 26 Eylül 2018 Adanaspor`da Coşkun Demirbakan dönemi Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:57 | 27 Eylül 2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor mehmet özdilek spor toto süper lig
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