Beşiktaşlı Caner Erkin, hakeme küfür davasında ifade verdi

HABER: Ümit TÜRK / Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, Spor Toto Süper Lig’in geçtiğimiz sezon 23 Ekim’de Beşiktaş- Medipol Başakşehir arasında oynan maçın 87. dakikasında maçı yöneten hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfür ettiği iddiasıyla hakkında “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatlarıyla katılan sanık Caner Erkin ifade verdi. Hakem Mete Kalkavan’a küfür etmediğini belirten Erkin, “Maç sonrası soyunma odasında hocayla da konuştuk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu” dedi.

Erkin’in avukatları da Mete Kalkavan’ın önceki celse verdiği ifadesinde herhangi bir küfür duymadığını söylediğini hatırlatarak, CD çözümlerinde de Caner’in küfürlü konuştuğuna dair bir emarenin olmadığını söyledi.

TOLGAY ARSLAN’A ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, saha içinde meydana gelen olaya en yakın futbolcu olan Tolgay Arslan’ın tanık sıfatıyla dinlenmesine karar vermişti. Arslan duruşmaya gelmeyince ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar verdi.

METE KALKAVAN: HAKARETİ DUYMADIM ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Önceki celse ifade veren Mete Kalkavan, hakaret içeren bir söz duymadığını beyan ederek Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını söylemişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Kalkavan’ın Erkin’e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin’in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtildi.

İddianamede, Caner Erkin’in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner’in, ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.