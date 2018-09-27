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Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor
İspanya La Liga

Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor

İspanya Birini Futbol Ligi ekibi Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

27 Eylül 2018 22:24

İspanyol ekibi Barcelona, armasını değiştirdi. 20 Ekim’de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

İspanyol devi Barcelona, günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Armada en çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça’nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renklerin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması.

Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 20 Ekim’de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.

Son güncelleme 22:24 | 27 Eylül 2018
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