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Ziraat Türkiye Kupası | Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası | Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan 27 maçla devam etti. İşte toplu sonuçlar ve tur atlayan takımlar.

26 Eylül 2018 22:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 maç yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:

Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: 2-5

Gümüşhanespor-Silivrispor: 1-0

Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: 1-4

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1

Erbaaspor-Eskişehirspor: 1-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2

Hatayspor-Esenler Erokspor: 2-1

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2

Bartınspor-Sarıyer: 1-2

Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1

Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 2-2 (Penaltılarda 4-5)

Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Boluspor-Payasspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0 26 Eylül 2018 Adis Jahovic çılgına döndü! Oyundan atıldı... Hafta sonunda eski takımı Göztepe'ye karşı deplasmanda ilk kez sahaya çıkacak olan Konyaspor'un forveti Adis Jahovic, bu maç öncesinde kupada oynanan Yeni Amasyaspor maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:13 | 26 Eylül 2018
Ziraat Türkiye Kupası
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