Ziraat Türkiye Kupası | Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 maç yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:
Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: 2-5
Gümüşhanespor-Silivrispor: 1-0
Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: 1-4
Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1
Erbaaspor-Eskişehirspor: 1-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2
Hatayspor-Esenler Erokspor: 2-1
Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2
Bartınspor-Sarıyer: 1-2
Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0
Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3
Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1
Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4
Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0
İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1
Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2
Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 2-2 (Penaltılarda 4-5)
Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: 2-1
Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1
Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0
Boluspor-Payasspor: 4-1
Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0
Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0