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Zinedine Zidane’ın paylaşımı Manchester United taraftarlarını heyecanlandırdı!
İngiltere Premier Lig

Zinedine Zidane’ın paylaşımı Manchester United taraftarlarını heyecanlandırdı!

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan ve ismi Manchester United'la anılan Zinedine Zidane, kişisel Instagram hesabından Londra'da bir paylaşımda bulundu. United taraftarları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

26 Eylül 2018 20:57

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United’da deneyimli menajer Jose Mourinho’nun koltuğu sergilenen inişli çıkışlı performanslar, alınan olumsuz sonuçlar ve Portekizli’nin son olarak Paul Pogba ile yaşadığı gerginliğin ardından iyice sallanmaya başladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mourinho’nun ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar’ın Zinedine Zidane’ı göreve getireceği konuşuluyor. Real Madrid’le üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk elde ettikten sonra Madrid ekibinden ayrılan ve adı Katar Milli Takımı ile de anılan Zidane, yaptığı paylaşımla United taraftarlarını ve futbolseverleri heyecanlandırdı.

Çıkan haberlerin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra eşi Veronique Zidane ile İngiltere seyahati gerçekleştiren Fransız çalıştırıcı, Instagram hesabından Londra’da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa Manchester United taraftarları yorum yağmuruna tuttu.

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London

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Son güncelleme 21:04 | 26 Eylül 2018
manchester united Real Madrid Zinedine Zidane
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