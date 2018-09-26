Yeni Malatyaspor’da yeni transferler parlıyor!

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Guilherme Costa Marques ile Danijel Aleksic, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 6 maçta da forma giyerek galibiyetlerde önemli rol oynadılar.

Sarı-siyahlı ekibin sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp futbolcu Aleksic ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Guilherme, bu sezon sergiledikleri performansla dikkati çekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Aleksic’in gol attığı 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarttı. Sırp futbolcu, ligin ilk haftasında Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yendikleri karşılaşmada takımın ikinci golünü kaydederek sarı-siyahlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Aleksic, ligin 2. haftasında 1-0 galip geldikleri Fenerbahçe ve 6. haftasında aynı skorla kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı gollerle de elde edilen 3 puanlarda başrolü üstlendi. Göztepe maçında 1 gol pası da veren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı 6 maçta 3 de sarı kart gördü.

Guilherme çabuk uyum sağladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un İtalya’nın Benevento takımından kadrosuna dahil ettiği Guilherme, Süper Lig’e uyum sağlamakta sorun yaşamadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, ligdeki tüm maçlarda forma giyerek ön plana çıktı.

Sahadaki hırslı yapısıyla dikkati çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon tek golünü ise 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçında attı. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında atılan gollerin pasını veren Guilherme, 2 kez de sarı kart gördü.

“Yeni Malatyaspor olarak hayallerimiz var”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını belirtti.

Kimsenin beklemediği bir şekilde lige başladıklarını kaydeden Ravcı, geride kalan 6 haftada 10 puan topladıklarını ve iyi bir konumda bulunduklarını aktardı.

Ravcı, futbolcuların uyumunun çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Elbette transfer ettiğiniz 6-7 oyuncudan 1 veya 2’si, kulübe uyum sağlayamadığından veya şehre adapte olamadığından performans düşüklüğü gösterebilir. Biz bunu en aşağıya çekecek transfer politikası izledik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.” diye konuştu. Özellikle Aleksic ve Guilherme gibi başka ülkelerden aldıkları oyuncuların takıma uyum sağladığını kaydeden Ravcı, bu futbolcuların uzun yıllardır kentte yaşamış gibi davrandığını ifade etti.

Bu sezon takımda uyum problemi yaşanmadığının altını çizen Ali Ravcı, “Aleksic ve Guilherme’nin takım arkadaşlarıyla olan diyalogları üst düzeyde. Evkur Yeni Malatyaspor olarak biz bir aileyiz, burada herkes takımın başarısı için elinden geleni yapıyor. Herkesin amacı bu kulübün bir yerlere gelmesi. Yeni Malatyaspor olarak hayallerimiz var. Bu saate kadar hayallerimizin hepsini gerçekleştirdik ama başka hayallerimiz de var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz, taraftarımızla birlikte bunu başaracağız.” değerlendirmesinde bulundu.