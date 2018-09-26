Troy Deeney’den ilginç Van Dijk açıklaması: ‘Ondan nefret ediyorum, güzel kokuyor’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un 30 yaşındaki forveti Troy Deeney, Liverpool’un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk’e karşı oynamaktan nefret ettiğini ilginç bir şekilde açıkladı.

Katıldığı bir radyo programında konuşan Deeney, “Ona karşı oynamaktan nefret ediyorum. Çok güçlü, çok hızlı, çok büyük, hava toplarında başarılı ve mücadele etmeyi çok seviyor. Ayrıca çok da güzel kokuyor. Ondan nefret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Virgil van Dijk’in savunmadaki partneri Joe Gomez hakkında da konuşan Deeney, “Çok iyi bir oyuncu. Uzun zaman önce onun çok kaliteli bir oyuncu olacağını anlamıştım ve ona saygı duyuyorum. İngiltere’nin gelecek 15 yılına damga vuracak. van Dijk ile birlikte oynamak ona daha iyi gelecektir” şeklinde konuştu.

Deeney bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 2 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. Troy Deeney, Premier Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Watford – Liverpool maçında Van Dijk’la karşı karşıya gelecek.

Watford – Liverpool mücadelesi 24 Kasım’da oynanacak.

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