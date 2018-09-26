SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan’dan ABD’de Brunson açıklaması
Skrtel’dan bir kötü haber daha
Fenerbahçe

Skrtel’dan bir kötü haber daha

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

26 Eylül 2018 07:50

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel’in pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerini alması da zor görünüyor.

Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi olan Slovak stoperin tesislerdeki tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağrıları tam olarak geçmeyen Skrtel’in 7 Ekim’de Medipol Başakşehir ile Kadıköy’de oynanacak zorlu maça kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Bu arada Teknik Direktör Phillip Cocu’nun derbiden sonra izin verdiği Fenerbahçeli futbolcular dün dinlendi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

26 Eylül 2018 Fenerbahçe Cocu kararını verdi! Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb karşısında alınan farklı yenilgi sonrası zirveye tırmanan Phillip Cocu için karar verildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:50 | 26 Eylül 2018
Fenerbahçe martin skrtel
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
Trabzonspor
29/09/2018 - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor