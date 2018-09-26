Skrtel’dan bir kötü haber daha

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel’in pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerini alması da zor görünüyor.

Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi olan Slovak stoperin tesislerdeki tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağrıları tam olarak geçmeyen Skrtel’in 7 Ekim’de Medipol Başakşehir ile Kadıköy’de oynanacak zorlu maça kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Bu arada Teknik Direktör Phillip Cocu’nun derbiden sonra izin verdiği Fenerbahçeli futbolcular dün dinlendi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

Fenerbahçe Cocu kararını verdi! Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb karşısında alınan farklı yenilgi sonrası zirveye tırmanan Phillip Cocu için karar verildi. İlgili Haberi Oku