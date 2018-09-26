‘N’aptın yenge!’… Beşiktaş formasıyla F.Bahçe tribünlerinde…

SKOR ÖZEL HABER / Spor Toto Süper Lig 6. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahadaki futbol kimseyi tatmin etmezken fair-play görüntüleri maçın önüne geçti. İki başkanın birlikte izlediği derbinin ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, sarı-lacivertli kulübe stattaki ortam nedeniyle teşekkür etti.

Çarşı`dan Fenerbahçe`ye teşekkür Siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı maçtaki konukseverliklerinden dolayı sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Ancak sosyal medyada en çok alkış alan görüntü ise tribünlerde yer alıyordu. Kadıköy’deki tribüne Beşiktaş forması giyerek gelen bir kadın taraftar gündeme damga vurdu. Geçmişte küçük çocukların dahi rakip formalarının zorla çıkarıldığı örnekleri hatırlayan sporseverler, sosyal medyada tribünlerdeki hoşgörü dalgasının yükselişini memnuniyetle karşıladı.

Derbiye Beşiktaş forması giyen arkadaşı ile gelen Fenerbahçe taraftarı Semih Kababulut’a Sözcü Skor ulaştı. O taraftar derbi tribünlerinde yaşadıklarını Skor’a anlattı:

“Fenerium üst tribününe bilet aldık. Kombinemiz yok, maçı daha önce tanıdığımız insanların arasında izlemedik. Daha çok tepki bekliyordum ben. Hiç küfür olmadı. Daha çok şakalar ve takılmalar oldu. ‘N’aptın Yenge’ diye takıldılar, bana da enişte demeye başladılar. Maç öncesinde yanımızdaki bir kadın ‘Acaba bir şey mi giysen üstüne, gerginlik çıkabilir ben korkarım’ dedi. Ama kız arkadaşım çıkarmak istemedi. Kötü bir şey de yaşanmadı. Sadece bir bakan tekrar baktı, sonra da bana baktılar genelde ‘Acaba bu adam deli’ mi der gibi. Maç çıkışında da ‘1-1 bitti dua et, yenilseydik sıkıntı çıkabilirdi’ diye şaka yapan bir grup oldu.”

Derbiye Beşiktaş formasıyla gelen Yağmur Gurur da maç gününü “Arkadaşımla maça gitmeye karar verdikten sonra bilet alışımız da, buluşmamız da, maça gidişimiz de çok olaylı oldu. Maça girebilmeyi gerçekten çok istedik, ama ben koyu bir Beşiktaş’lıyım o ise Fenerbahçe’li.. Ev sahibi taraf o olduğu için mecbur onun tarafında izleyecektik” diye anlattı ve devam etti:

“O gün beni formayla gören, maça gideceğimi ve hatta Fenerbahçe tribününde izleyeceğimi öğrenen, herkes beni bu kararımdan caydırmaya çalıştı. Başıma bir şey gelmesin istedikleri için çok dil döktüler. Maalesef ki insanların aklında sadece kötü görüntüler kalıyor.

Görenin bir daha bakması, sonra dönüp bir daha bakması, bir formama bir yüzüme bakması, yapacak bir şey bulamayıp gülmesi ya da söylenerek uzaklaşması çok eğlenceliydi. Ancak gerçek şu ki, ne benim formamla o tribüne girmem dünyanın en büyük cesaret örneğidir, ne de tribündekilerin bana bir şey yapmaması en büyük centilmenlik. Bu zaten olması gereken şey.”

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