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Milli judocu Kayra Sayit dünya üçüncüsü oldu!
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Milli judocu Kayra Sayit dünya üçüncüsü oldu!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda erkeklerde 17 yıl sonra madalya kazanan Vedat Albayrak'ın ardından kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit de dünya üçüncüsü olarak 15 yıl sonra kadınlarda madalya elde etti.

26 Eylül 2018 17:39

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, ferdi branşlarda yapılan maçlarla sona erdi. Türkiye, erkeklerde 17 yıl sonra madalya kazanan Vedat Albayrak’ın ardından, kadınlarda da madalya elde etti. Milli judocu Kayra Sayit, 15 yıl aradan sonra kadınlarda madalya kazanan isim oldu.

KAYRA SAYİT’TEN BRONZ MADALYA

Şampiyonada +78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit ilk turu bay geçti ve ikinci turda Çinli Su Xin’i (ippon) tuş, üçüncü turda Brezilyalı Beatriz Souza’yı waza-ari (1-0) yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli judoka bu turda Japon sporcu Sarah Asahısa’ya yenildi. Sarah’ın finale çıkması ile repesaj hakkı elde eden, Kayra Sayit, repesaj maçında Azerbaycanlı Iryna Kındzerska’yı (ippon) tuş ile yenerek bronz madalya için Brezilyalı Maria Altheman ile karşılaştı. Maçın genelinde kontrollü elde tutan Kayra, aldığı waza-ari puanı ile karşılaşmayı (1-0) kazanarak bronz madalyaya uzandı. Kayra Sayit, elde ettiği bronz madalya ile kendisinin dünya şampiyonalarındaki ilk defa madalyasını kazanırken, kadınlarda da 15 yıl sonra madalya elde eden isim oldu.

Türkiye, dünya judo şampiyonalarında kadınlarda son madalyasını 2003 yılında Neşe Şensoy ile kazanmıştı. Öte yandan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası yarın yapılacak karışık takımlar müsabakaları ile sona erecek. Türkiye ilk maçında Romanya ile karşılaşacak. Milli judokalar, Romanya’yı yenmeleri halinde Kore karşısında çeyrek final vizesi arayacak.

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Son güncelleme 19:12 | 26 Eylül 2018
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası dünya Judo Şampiyonası Kayra Sayit Vedat Albayrak
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