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Mehmet Özdilek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yolunda…
BB Erzurumspor

Mehmet Özdilek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yolunda…

BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

26 Eylül 2018 13:54

BB Erzurumspor’da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.

52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor’un başında görev yapmıştı.

26 Eylül 2018 BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı Süper Lig'in ilk 6 haftasaında beklenileni veremeyen Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildi. Erzurumspor ilk haftada 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:54 | 26 Eylül 2018
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