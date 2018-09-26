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Manchester United’a evinde büyük şok! Manchester United – Derby County: 9-10
İngiltere Premier Lig

Manchester United’a evinde büyük şok! Manchester United – Derby County: 9-10

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester United, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Derby County'ye penaltılarda 8-7 yenilerek elendi.

26 Eylül 2018 07:42

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United, normal süresi 2-2 biten mücadelede Derby County’ye penaltılarda 8-7 yenilerek toplamda 10-9’luk skorla turnuvaya veda etti.

Kupanın 3. turunda, favori takımlardan Manchester United, eski yıldız futbolcu Frank Lampard’ın çalıştırdığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Derby County ile Old Trafford Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 3. dakikada Juan Mata’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Derby County, 59. dakikada Harry Wilson ve 85. dakikada Jack Marriott’un ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Manchester United, 90+5’inci dakikada Marouane Fellaini’nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2’ye getirdi ve bu sonuçla biten mücadeleyi penaltılara taşıdı.

Penaltı atışları sonunda rakibini 8-7 yenen Deby County, üst tura yükseldi. Manchester United’da kaleci Sergio Romero, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City turu geçti: 0-3

Öte yandan, turnuvanın diğer favorilerinden Manchester City ise deplasmanda karşılaştığı Oxford United’ı Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ve Philip Foden’ın golleriyle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Son güncelleme 07:42 | 26 Eylül 2018
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