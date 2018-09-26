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Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki gerilim tırmanıyor!
İngiltere Premier Lig

Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki gerilim tırmanıyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki kriz derinleşiyor. Son antrenmanda ikili arasında geçen bir diyalog sırasında Pogba'nın surat ifadesi gerilimin devam ettiğini kanıtlar gibiydi...

26 Eylül 2018 14:51

SKOR DIŞ HABERLER / Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yıldız futbolcu Paul Pogba arasındaki ipler geriliyor…

Geçtiğimiz günlerde takım hakkında açıklamalarda bulunan Pogba, “Evimizde daha iyi oynamalıyız. Saldırmalı, saldırmalı, saldırmalıyız. Burası Old Trafford ve buraya saldırmak için geldik” ifadelerini kullanmış ve oyun stillerini eleştirmişti.

Jose Mourinho’ya da göndermede bulunan Pogba, “Neden yapmadığımızı söyleyemem çünkü sadece bir oyuncuyum, menajer değilim. Daha fazla hareket etmeli ve seçenek yaratmalıyız” dedi.

Portekizli teknik adam ise oyuncularla yaptığı toplantının ardından Fransız orta sahanın bir daha kaptanlık yapamayacağını açıklarken “Kimse United’dan büyük değildir” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Derby County karşılaşmasının ardından konuşan Mourinho, “Tek gerçek, onun bundan sonra ikinci kaptan olmayacağına karar vermiş olmam. Menajer benim ve bu kararları verebilirim. Herhangi bir problem yok, sadece açıklamak zorunda olmadığım bir karar” dedi.

Öte yandan Manchester United’ın bugün yapılan sabah antrenmanında Pogba ve Mourinho arasında yaşanan bir diyalog sonrasında Fransız futbolcunun yüzünün asılması kameralardan kaçmadı.

 

Son güncelleme 15:03 | 26 Eylül 2018
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