Harun Tekin: ‘Top kötü yere gitti’

Spor Toto Süper Ligi 6. haftasından oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında uzak mesafeden yediği gol ile sosyal medyada çok eleştirilen Fenerbahçe’nin milli file bekçisi Harun Tekin muhabirimiz Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Harun, “Top çok kötü yere gitti. Kayseri maçında da uzaktan gol yedim ama Babel'in şutuna yapılacak bir şey yoktu” dedi.

İlk derbisine çıktığını hatırlatan başarılı kaleci, “Benim için bir ilkti ve gol yemek istemezdim. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir atmosferde kaleye geçtim. Taraftarımızı tekrar mutlu etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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