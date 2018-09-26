SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan’dan ABD’de Brunson açıklaması
Harun Tekin: ‘Top kötü yere gitti’
Fenerbahçe

Harun Tekin: ‘Top kötü yere gitti’

F.Bahçe kalesinde kalıcı olduğunu gösteren Harun Tekin, Beşiktaş derbisinde Ryan Babel’in golünün hakkını verdi.

26 Eylül 2018 08:20

Spor Toto Süper Ligi 6. haftasından oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında uzak mesafeden yediği gol ile sosyal medyada çok eleştirilen Fenerbahçe’nin milli file bekçisi Harun Tekin muhabirimiz Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Harun, “Top çok kötü yere gitti. Kayseri maçında da uzaktan gol yedim ama Babel'in şutuna yapılacak bir şey yoktu” dedi.

İlk derbisine çıktığını hatırlatan başarılı kaleci, “Benim için bir ilkti ve gol yemek istemezdim. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir atmosferde kaleye geçtim. Taraftarımızı tekrar mutlu etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2018 Skrtel`dan bir kötü haber daha Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:20 | 26 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe gol Harun Tekin Ryan Babewl
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
Trabzonspor
29/09/2018 - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor