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Galatasaray’ın rakibi Schalke’ye bir şok daha… 5’te 0!
Almanya Bundesliga

Galatasaray’ın rakibi Schalke’ye bir şok daha… 5’te 0!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 yenildi. Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

26 Eylül 2018 08:24

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray’ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı’nda Freiburg’a konuk oldu.  İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner’in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9’uncu sıraya yükseldi.

Bayern Münih ilk puanını kaybetti

Bundesliga’da lider Bayern Münih, Allianz Arena’da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben’in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12’nci sırada yer aldı.

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Son güncelleme 08:24 | 26 Eylül 2018
almanya Bundesliga freiburg schalke
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