Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra’nın fotoğrafı olay yarattı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da forma giyen Gökhan Çıra’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gündeme oturdu.

Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve 2016’da Beylerbeyi’ne, 2017’de ise Diyarbekirspor’a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübün tesislerinin önünde Fenerbahçe formasıyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Çıra’nın eliyle “6” işareti yapması Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maça gönderme olarak yorumlandı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Çıra’nın bu gönderisine büyük tepki gösterirken Fenerbahçeli taraftarlar ise genç futbolcuya destek oldu.

Çıra, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sayfasından kaldırdı.