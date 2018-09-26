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Franck Ribery, Tekashi 6ix9ine ile tanıştı! Eşofmanı olay oldu…
Dünyadan Futbol

Franck Ribery, Tekashi 6ix9ine ile tanıştı! Eşofmanı olay oldu…

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Franck Ribery, geçtiğimiz gece ABD'li rapçi Tekashi 6ix9ine ile birlikteydi. Yıldız futbolcunun üzerindeki eşofman ise sosyal medyada gündeme oturdu.

26 Eylül 2018 10:26

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, 2 bin pound (yaklaşık 16 bin TL) değerindeki Gucci marka eşofmanıyla gündeme oturdu.

Bayern Münih’te forma giyen 35 yaşındaki Fransız, ABD’nin ünlü rapçilerinden Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi.

13 yaşındaki kızı Hiziya’nın hayranı olduğu asıl adı Daniel Hernandez adlı rapçiyle buluşan Ribery’nin ilginç eşofmanı dikkatlerden kaçmadı.

Instagram hesabından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Ribery, “Seninle tanıştığıma memnun oldum kardeşim” yazıp 6ix9ine’i etiketlerken kızı Hiziya’ya ise “Sanırım sonunda senden daha çılgın birini bulduk” ifadelerini kullandı.

Ribery’nin kızı Hiziya ise “Teşekkürler baba, teşekkürler 6ix9ine – Bu çılgıncaydı” yazarak birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı.

Son güncelleme 10:26 | 26 Eylül 2018
Franck Ribery Tekashi 6ix9ine
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