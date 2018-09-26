Franck Ribery, Tekashi 6ix9ine ile tanıştı! Eşofmanı olay oldu…

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, 2 bin pound (yaklaşık 16 bin TL) değerindeki Gucci marka eşofmanıyla gündeme oturdu.

Bayern Münih’te forma giyen 35 yaşındaki Fransız, ABD’nin ünlü rapçilerinden Tekashi 6ix9ine ile bir araya geldi.

13 yaşındaki kızı Hiziya’nın hayranı olduğu asıl adı Daniel Hernandez adlı rapçiyle buluşan Ribery’nin ilginç eşofmanı dikkatlerden kaçmadı.

Instagram hesabından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Ribery, “Seninle tanıştığıma memnun oldum kardeşim” yazıp 6ix9ine’i etiketlerken kızı Hiziya’ya ise “Sanırım sonunda senden daha çılgın birini bulduk” ifadelerini kullandı.

Ribery’nin kızı Hiziya ise “Teşekkürler baba, teşekkürler 6ix9ine – Bu çılgıncaydı” yazarak birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı.