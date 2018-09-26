FIBA Kadınlar Dünya Kupası | Fransa 78-61 Türkiye

İspanya’nın Tenerife kentinde devam eden FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadınlar Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselme maçında güçlü Fransa’yla bir araya geldi. Maçı baştan sona üstün götüren Fransa, parkeden 78-61’lik skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Türkiye’nin Dünya Kupası macerası sona ererken Fransa çeyrek finalde Belçika’nın rakibi oldu. Rakibini son çeyreğin başında yakalamaya oldukça yaklaşan Potanın Perileri, son bölümde Başantrenörümüz Ekrem Memnun’un aldığı üst üste iki teknik faulün de etkisiyle oyundan koptu ve mağlup oldu.

Fransa’da Sandrine Gruda, 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Endene Miyem de 18 sayıyla Gruda’ya destek verdi ve ikili galibiyeti getiren isimler oldu. Türkiye’de ise Kuanitra Holingsvorth 19 sayıya imza attı. Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek de 12’şer sayıya imza attı. Altın madalya canavarı: Mete Gazoz İlgili Haberi Oku