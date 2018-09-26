Fenerbahçe Cocu kararını verdi!

İrfan YİRMİBEŞ / Ali Koç, “Takıma el at” şeklindeki seslere “Çok insafsızsınız. Takım iyi futbol oynadı. Ezdik buradam Beşiktaş'ı; siz ‘el at' diyorsunuz. Biraz müsaade edin” diye itiraz etti, “Bu takıma güvenin, başarılı olacağız” dedi

Zirveye ortak olma şansını derbide kaçıran Fenerbahçe'de, taraftarın Teknik Direktör Phillip Cocu'ya yönelik olumsuz hisleri devam ediyor. Beşiktaş beraberliği sonrası tribünlerde ‘Ersun Yanal' diye bağırılması, devre arası ve maç sonunda protokol tribünündeki yöneticilere doğru yapılan sitemkâr konuşmalar ve sosyal medyadaki sert mesajlar… Buna rağmen Başkan Ali Koç'un tavrı net. Başkan, oynanan futbolun gelişim gösterdiğini düşünüyor.

‘TAKIM İYİ OYNADI' GÖRÜŞÜ

Ali Koç, bunu da kritik Beşiktaş derbisi 1-1 sona ermişken Cocu'ya yönelik taraftar tepkilerine kalkan olarak gösterdi. Koç, bire bir diyaloğa girerek ikna yolunu seçti. “Takıma el at başkanım” diyen bir taraftara, “Çok insafsızsınız. Takım iyi futbol oynadı. Ezdik burada Beşiktaş'ı; siz ‘takıma el at' diyorsunuz. Biraz müsaade edin” sözleriyle seslenen Ali Koç, Ersun Yanal'ı isteyen bir başka futbolsevere de cevap verdi.

Koç şunları söyledi:“Hani söz vermiştiniz, sabredecektiniz! Takım olarak yeni yapılanma sürecindeyiz. Bu süreç sancılı geçiyor. Bu takıma güvenin, başarılı olacağız…” Fenerbahçe Başkanı'nın bu inançlı sözleri, yönetim kurulunda da yanıt buldu. Derbi sonrası değerlendirme yapan yöneticiler Phillip Cocu'nun arkasında oldukları mesajını daha güçlü vermeleri konusunda fikirbirliğine vardı. Yöneticiler, Cocu'ya destek olduklarını artık daha net ifade edecek.

COCU İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçeli yöneticilerin kendi aralarında yaptığı değerlendirmede şu unsurlar öne çıktı:

1 Takımın oyununda ilerleme var. Cocu ile kesin olarak devam edilecek.

2 Cocu'nun kadro istikrarını yakalamasıyla birlikte iyi sonuçlar gelecek.

3 Futbolcular, özverili ve istekli oynuyor. Takım iyiye doğru ivme kazandı.

4 Farkın kapanmaması için bir neden yok. Her takım puan kaybediyor.

İşte Ali Koç’un Beşiktaş maçı sonrası taraftarlar arasında geçen dialog…

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