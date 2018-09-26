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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 74 taraftara men cezası
Fenerbahçe

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 74 taraftara men cezası

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 74 taraftar için işlem yapıldı.

26 Eylül 2018 12:14

Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Fenerbahçe-Beşiktaş takımları arasında Kadıköy’de bulunan Ülker Stadyumu’nda oynanan derbi maçla ilgili yapılan çalışmalarda 41’i Fenerbahçe, 33’ü Beşiktaş taraftarı toplam 74 kişi hakkında işlem yapıldı.

Polis ekipleri, stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyen 45 kişiye ‘Spor alanlarına seyirci girişini sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek ve kabul etmek’ suçundan, 29 şüpheliye ‘Sporda şiddet’ suçundan işlem yaptı.

74 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

İki takım taraftarı olan 74 şüpheliye ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna’ muhalefetten işlem yapılarak şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alınma anları polis kameraları tarafından görüntülendi.

26 Eylül 2018 Fenerbahçe taraftarları biletleri bitirdi Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, biletleri tüketti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:14 | 26 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe taraftar
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