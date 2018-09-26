EURO 2024’ün ev sahibi ne zaman belli olacak? Türkiye’nin şansı ne?

Türkiye’nin EURO 2024’e ev sahipliği yapma şansını değerlendiren eski Türk milli futbolcu Erdal Keser ve gazeteci Barış Erten, altyapı hazırlığı açısından sorun görmüyor. UEFA’nın insan haklarına saygı kriteri ise Türkiye’nin aşil tendonu.

EURO 2024 turnuvasını Almanya’nın mı yoksa Türkiye’nin mi düzenleyeceği, yarın UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak oylama sonucunda belli olacak. UEFA geçen hafta her iki ülkenin adaylık dosyalarına yayımladığı değerlendirme raporunda, Almanya için daha olumlu ifadelere yer verdi. Ancak oylamaya katılacak UEFA Yönetim Kurulu üyelerine fikir vermesi açısından önem taşıyan bu raporun herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`dan flaş EURO 2024 açıklaması İlgili Haberi Oku

DW Türkçe’den Cengiz Özbek’e konuşan Almanya altyapısında yetiştikten sonra uzun yıllar Borussia Dortmund ve Galatasaray formaları giyen eski Türk milli futbolcu Erdal Keser, “Tabii bu raporların geçmişteki oylamaların sonuçlarını nasıl etkilediğine bakmak lazım. Ancak bu rapor her ne kadar bağlayıcı olmasa da maalesef bizim Türkiye olarak bu organizasyonu almamızı zorlaştırdı” dedi.

UEFA’nın EURO 2016 adayları hakkındaki değerlendirme raporunda; Fransa, Türkiye ve İtalya’ya göre daha avantajlı görülüyordu. UEFA Yönetim Kurulu’nda büyük bir çekişmeye sahne olan oylamayı ise ikinci turda 6’ya karşı 7 oyla Türkiye’yi geride bırakan Fransa kazanmıştı.

Alman Futbol Federasyonu `Türkiye`yi tuttuğu` gerekçesiyle Hollanda`yı UEFA`ya şikayet etti İsviçre'nin Nyon kentinde yarın oylanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Başkanı Michael van Praag'ı, 'taraf tuttuğu' gerekçesiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) şikayet etti. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE’NİN ZAMANLAMA AVANTAJI

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde de çalışan Keser, raporun getirdiği dezavantaja karşın Türk tarafının halen daha şansının yüksek olduğunu ve Türkiye’nin altyapı açısından EURO 2024’ü düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.

Keser, Almanya’da Mesut Özil kriziyle alevlenen ırkçılık tartışmaları ve Alman yetkililerin 2006 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini alabilmek için rüşvet verdiklerine dair iddianın soruşturuluyor olmasının Türkiye’nin elini güçlendirdiğini söyledi.

Özellikle rüşvet soruşturmasının Alman kamuoyunu rahatsız ettiğini söyleyen Keser, “Burada (Almanya’da) insanlar, böyle şeylerden nefret ediyor. Yani parayla herhangi bir turnuvayı alabilmenin aslında utancını yaşıyor Almanya. Bunun da aslında en büyük şansımız olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir şans. Buna rağmen kazanamazsak çok yazık olur” dedi.

ERTEN: ŞU AN TÜRKİYE’DE FUTBOL SEVGİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEM ASLA DEĞİL

Gazeteci Bağış Erten’e göre ise Türkiye’de her ne kadar EURO 2024’e yönelik böyle olumsuz tepkiler olmasa da, kamuoyunda dışarıya (dünyaya) yansıtıldığı düzeyde bir heyecan da yok. Erten, bu durumun nedenlerini ise şöyle sıralıyor:

“Heyecansızlığın en önemli sebebi şu an Türkiye’de futbola dair toplu bir gönülsüzlük olması. Milli takımın çok kötü sonuçlar aldığı bir dönem. Financial Fair Play (FFP) kuralları yüzünden tüm kulüplerin zor zamanlar yaşadığı bir dönem. Passolig nedeniyle seyirci ortalamasının düştüğü bir dönem. Yani şu an Türkiye’deki futbol sevgisinin en yüksek olduğu dönem asla değil.” Erten, Özil ve rüşvet tartışmalarının da UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylarını çok da etkilemeyeceği görüşünde: “Açıkçası UEFA ve FIFA gibi yapıların icra kurullarının herhangi bir şekilde insan haklarını, insani yaşam endeksi kriterlerini gözetecek son yerler olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlar ve Dünya Kupalarının düzenlendiği son yerlere baktığınızda, herhalde bunlar toplumsal gelişim endeksinde ön sırada olmadıklarını kabul edeceğimiz ülkeler: Rusya, Brezilya, Çin, Katar. UEFA, FIFA ve Olimpiyat Komitesi’ne göre görece daha temiz. Ama bunun çok da yeterli bir temizlik olduğunu düşünmüyorum.”

Erten, Türkiye’nin altyapı açısından hazır olduğu konusunda ise Keser’e katılıyor. Hatta son yıllarda inşa edilen statlara atıf yaparak daha da iddialı konuşuyor:

“Altyapı hazırlığından kastettiğimiz şey, tesisler ve onların hazırlığı ise Türkiye’nin adaylık nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hâlihazırda yapılmış pek çok stat var. Ve bu statların en kolay değerlendirilebileceği alan bir uluslararası turnuva… Muhtemelen tesis açısından bakarsak şu anda dünyanın en hazır ülkesi Türkiye olabilir.”

‘İNSAN HAKLARI KARNESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’Yİ Mİ SEÇERSİNİZ, ALMANYA’YI’ MI?’

Ev sahibi ülkeye karar verecek olan UEFA, aday ülkeleri ilk kez insan haklarına saygı kriteri açısından da inceliyor. Bu nedenle UEFA Yönetim Kurulu’nun yapacağı seçimin ayrı bir önem taşıdığını belirten Erten, “Bütün eleştirilere rağmen insan hakları karnesi açısından bugün Türkiye’yi mi seçersiniz, Almanya’yı mı? Bu, önemli bir soru” dedi. UEFA’nın değerlendirme raporunda, Türkiye ‘insan haklarının korunması konusunda EURO 2024 turnuvasıyla ilgili hiçbir özel proje sunmadığı’ gerekçesiyle eleştirilmişti. DFB’nin ise bu konuda kapsamlı bir proje sunduğu belirtilerek; Almanya’nın adaylık dosyasının, ‘siyasi açılar, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insan hakları bakımından tüm genel beklentileri rahatlıkla karşıladığı’ ifade edilmişti.