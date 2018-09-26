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Endonezya birinci futbol ligi askıya alındı
Dünyadan Futbol

Endonezya birinci futbol ligi askıya alındı

Endonezya'da geçtiğimiz hafta oynanan derbi maçında çıkan kavgada bir taraftar hayatını kaybetmişti. Ülkenin futbol federasyonu yaptığı açıklama ile ligin askıya alındığı belirtildi

26 Eylül 2018 13:48

Endonezya’da bir taraftarın öldürülmesi nedeniyle birinci futbol ligi askıya alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Endonezya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta taraftarlar arasında çıkan kavgada, bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci ligin askıya alındığı belirtildi.

Kararın, soruşturma tamamlanana kadar uygulanacağı kaydedildi. Geçen hafta pazar günü, başkent Cakarta takımlarından Persija ile Bandung kentinden Persib takımı arasındaki maç öncesi, Persija taraftarı bir kişi dövülerek öldürülmüştü.

Ülkenin en büyük derbisi olarak nitelendirilen iki takım arasındaki müsabakalarda, 1990 yılından bu yana taraftarlar arasında çıkan kavgalarda, onlarca insan hayatını kaybetti.

Son güncelleme 13:48 | 26 Eylül 2018
endonezya
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