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Derbiden önce Hasan Ali’ye dua
Fenerbahçe

Derbiden önce Hasan Ali’ye dua

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde soyunma odasına giderek Hasan Ali Kaldırım'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

26 Eylül 2018 16:17

Fenerbahçe taraftarları, “Hasan Ali’yi Marcelo’ya çeviren adam”, “Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım” yorumları yaptı. Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Mahirel, “Fenerbahçe’nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu” söyledi.

Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, “Hasan Ali’nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı” dedi. Hasan Ali Kaldırım, derbide gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

Son güncelleme 16:17 | 26 Eylül 2018
dua Hasan Ali Kaldırım
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