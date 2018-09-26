Derbide 74 holigan için işlem yapıldı

Habip ATAM (SÖZCÜ) / Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta kapanış maçında Kadıköy'deki Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, “6222 sayılı sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında stadyumlara girişi yasaklanan bazı holiganların, maça başka isme düzenlenen elektronik kartlarla gireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine turnikelerde önlemler artırıldı. Yapılan çalışmalarda stat giriş yasağını bulunan 45 kişi yakalandı. Daha önce çeşitli şiddet sebepleriyle maç girişleri yasaklanan holiganlar hakkında işlem yapıldı. Usulsüz giriş için kullanılan kartlar iptal edilirken, şüphelilere de para cezası kesildiği öğrenildi.

Ayrıca derbi öncesinde stat çevresinde ve maç sırasında tribünlerde 6222 sayılı kanuna aykırı hareket ettikleri belirlenen 29'nin de spor musabakalarını izlemekten men edildiği belirtildi. Toplamda 74 kişi hakkında işlem yapılırken, holiganların 41'inin Fenerbahçe 33'ünün Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenildi.