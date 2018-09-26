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Derbi öncesi yaralamada 3 şüpheli de serbest bırakıldı
Futbol

Derbi öncesi yaralamada 3 şüpheli de serbest bırakıldı

Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden önce Şakir Şenay isimli şahsın yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Eylül 2018 23:34

Habip Atam / SÖZCÜ Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde aynı takım taraftarları arasında çıkan kavgada 41 yaşındaki Şakir Şenay'ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı'ında geçtiğimiz Pazartesi günü oynan derbi maçı öncesinde meydana geldi. İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay (41) aynı takım taraftarı olan 3 kişiyle kavga etti. Şenay yaşanan olayda bıçakla yaralandı. Şenay hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelilerin peşine düştü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan M.D., Ö.S. ve E.K. Emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise şartsız serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şakir Şenay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme 23:34 | 26 Eylül 2018
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