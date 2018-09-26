Derbi öncesi yaralamada 3 şüpheli de serbest bırakıldı

Habip Atam / SÖZCÜ Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde aynı takım taraftarları arasında çıkan kavgada 41 yaşındaki Şakir Şenay'ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı'ında geçtiğimiz Pazartesi günü oynan derbi maçı öncesinde meydana geldi. İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay (41) aynı takım taraftarı olan 3 kişiyle kavga etti. Şenay yaşanan olayda bıçakla yaralandı. Şenay hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelilerin peşine düştü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan M.D., Ö.S. ve E.K. Emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise şartsız serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şakir Şenay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Derbiden önce Hasan Ali`ye dua Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde soyunma odasına giderek Hasan Ali Kaldırım'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku