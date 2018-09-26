Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş EURO 2024 açıklaması

Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu EURO 2024’ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak. UEFA başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Lars-Christer Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024’e ev sahipliği için Türkiye’nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, “Adil bir değerlendirme bekliyoruz.” dedi.

EURO 2024`ün ev sahibi kim olacak? Türkiye`nin şansı ne? EURO 2024'ün sahibi yarın belli oluyor. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 15.45'te Türkiye ve Almanya'nın sunumları gerçekleşecek. Peki Türkiye'nin ev sahipliği şansı ne? İlgili Haberi Oku

Alman Futbol Federasyonu `Türkiye`yi tuttuğu` gerekçesiyle Hollanda`yı UEFA`ya şikayet etti İsviçre'nin Nyon kentinde yarın oylanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Başkanı Michael van Praag'ı, 'taraf tuttuğu' gerekçesiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) şikayet etti. İlgili Haberi Oku